2020-01-27T03:33:47+03:00
Общество

Прогноз погоды 27 января в Иркутске: днем без осадков

По области – снег
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды 27 января в Иркутске: днем без осадковПрогноз погоды 27 января в Иркутске: днем без осадковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске в понедельник, 27 января, ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не обещают. Ветер дует утром северо-западный, днем сменится на юго-восточный со скоростью 4-9 м/с. Температура за окном утром -15…-17. Днем потеплеет до -8…-10 градусов.

- По области также переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в Приангарье «гуляет» юго-восточный, юго-западный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура утром в регионе -12…-17, при прояснении -22…-27, в западных и северных районах при облачной погоде -4…-9.

Днем в Иркутской области -7…-12, в пониженных формах рельефа -15…-20, в западных районах, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде +1…-4 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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