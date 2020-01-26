Трасса для Лыжни России 2020 в Иркутске уже готова

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:35:58+03:00

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Гонка Лыжня России – одно из самых масштабных спортивных соревнований. В 2020 году она пройдет 8 февраля. Место иркутянам хорошо известно – рядом с лыжной базой ИрГАУ в п. Молодежный. Подготовка к соревнованию еще продолжается, идет регистрация, а вот лыжня к турниру уже готова.

- Трасса на заливе Топка с помощью ратрака уже нарезана, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Подготовлено несколько мест - 10-километровый круг из залива Топка в поселке Молодежный, линейный маршрут от ледокола «Ангара» до этой десятки, а также из залива Топка в сторону Байкала протяженностью 8,5 км в одну сторону.

Организаторы отмечают, что иркутяне уже могут тренироваться на маршрутах. Но если хотите выйти на старт вместе со всеми участниками – не забывайте регистрироваться.

Предварительно заявку можно подать на сайте гонки. Также мандатная комиссия будет работать с 5 по 7 февраля с 10.00-12.00 и с 13.00-18.00 на ул. Верхняя Набережная, 10. В день Лыжни России можно зарегистрироваться прямо перед стартом с 10.00 до 12.30. Принести нужно паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, справку от врача.

Дистанции те же – 5 и 10 км. Детский забег на 300 метров стартует 8 числа в 12.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU