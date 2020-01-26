2020-01-26T15:35:58+03:00
Общество

Трасса для Лыжни России 2020 в Иркутске уже готова

Всероссийская гонка стартует 8 февраля
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Трасса для Лыжни России 2020 в Иркутске уже готова.Фото: Минспорт Иркутской областиТрасса для Лыжни России 2020 в Иркутске уже готова.Фото: Минспорт Иркутской области
Изменить размер текста:

Гонка Лыжня России – одно из самых масштабных спортивных соревнований. В 2020 году она пройдет 8 февраля. Место иркутянам хорошо известно – рядом с лыжной базой ИрГАУ в п. Молодежный. Подготовка к соревнованию еще продолжается, идет регистрация, а вот лыжня к турниру уже готова.

- Трасса на заливе Топка с помощью ратрака уже нарезана, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Подготовлено несколько мест - 10-километровый круг из залива Топка в поселке Молодежный, линейный маршрут от ледокола «Ангара» до этой десятки, а также из залива Топка в сторону Байкала протяженностью 8,5 км в одну сторону.

Организаторы отмечают, что иркутяне уже могут тренироваться на маршрутах. Но если хотите выйти на старт вместе со всеми участниками – не забывайте регистрироваться.

Предварительно заявку можно подать на сайте гонки. Также мандатная комиссия будет работать с 5 по 7 февраля с 10.00-12.00 и с 13.00-18.00 на ул. Верхняя Набережная, 10. В день Лыжни России можно зарегистрироваться прямо перед стартом с 10.00 до 12.30. Принести нужно паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, справку от врача.

Дистанции те же – 5 и 10 км. Детский забег на 300 метров стартует 8 числа в 12.00.

Читайте также:

Движение на улице 4-я Железнодорожная в Иркутске перекроют 27 января. Это связано с работами по ремонту тепловых сетей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трасса для Лыжни России 2020 в Иркутске уже готова
Покажут иркутянам «Светлое будущее»: в музыкальном театре готовят премьеру
Коронавирус в Китае: за туристами из Иркутска на остров Хайнань отправят самолет из Хабаровска
Не было лицензии: иркутянке стало хуже после приемов у остеопата
Гороскоп от бурятских лам на 26 января: зурхай гласит стрижка – к ссоре
Прогноз погоды 26 января в Иркутске: днем до -8
Карантин в общежитии БГУ из-за подозрений на коронавирус снят
Руководили подельниками из тюрьмы: лидеров ангарской группы наркоторговцев осудили на 15 лет
Отравился шаурмой: сибиряк отсудил у закусочной круглую сумму денег
МЧС: в отдаленном поселке Иркутской области сгорела котельная, которая отапливала школу и детсад
Массовое ДТП на Байкальском тракте: пострадали 6 человек
Команда "Буряты" попала в состав Высшей лиги КВН 2020
Хоккей победил "Би-2" в Иркутске: из-за чемпионата мира по бенди перенесли концерт
Хоккей с мячом: легендарный матч «Сибсканы» и «Водника» 21-летней давности воссоздадут в Иркутске
Я пошел своим путем: Игорь Кобзев о назначении членов правительства Иркутской области
Все проблемы региона можно решить, если работать сообща: Игорь Кобзев о стратегическом плане развития региона
Игорь Кобзев: У меня четверо детей, двое из них приедут в Иркутск
Дед и дядя стали примером: Игорь Кобзев грезил о военной службе с 8 класса
Листвянка и Хужир вошли в ТОП-10 самых гостеприимных мест отдыха в России
Движение на улице 4-я Железнодорожная в Иркутске перекроют 27 января
ТПП Восточной Сибири и центр «Мой бизнес» договорились о сотрудничестве в интересах предпринимателей
Заксобрание подготовит обращение в федеральное правительство о развитии цифрового ТВ в Иркутской области
Иркутский дайвер вытащил со дна Ангары ящик с патронами
Пьяного водителя фуры из Иркутской области задержали за побег с места ДТП в Омске
Заксобрание и минздрав Иркутской области договорились о совместной работе
ТПП Восточной Сибири предлагает предпринимателям пройти бесплатное обучение в Индии