2020-01-26T17:38:00+03:00
Общество

Не допустить распространения коронавируса: китайцам запретили выезжать на Байкал

О таком решении властей Китая сообщали в Ассоциации туроператоров России
Мария КНЯЗЕВА
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Не допустить распространения коронавируса: китайцам запретили выезжать на БайкалНе допустить распространения коронавируса: китайцам запретили выезжать на БайкалФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Китайские власти запретили своим турагенствам продавать путевки как внутри страны, так и за рубеж. Это значит, что туристический поток из Поднебесной в ближайшее время сойдет на нет. Тут стоит отметить, что только за 8 месяцев прошлого года Иркутскую область посетили 300 000 туристов из Китая. А сейчас как раз праздники – Китайский новый год. Многие из китайцев, благодаря долгим выходным в честь торжества, в это время отправляются на Байкал, особенно их манит остров Ольхон. Но попасть на него у них в ближайшее время вряд ли получится.

- Власти Китая распорядились, чтобы все туристические агентства приостановили продажи внутренних и международных туров в рамках усилий по сдерживанию распространения нового коронавируса, - сообщает Ассоциация туроператоров России. - Китай принимает чрезвычайные меры, пытаясь остановить заболевание.

Напомним, новый вирус был обнаружен в начале новогодних каникул в Китае. Первые заболевшие коронавирусом 2019-nCoV появились в южно-центральной части Китая в провинции Хубэй. Тяжелей всего пришлось жителям города Ухань. Сейчас он фактически отрезан от внешнего мира. Однако, вирус, от которого умерло уже несколько десятков человек, все равно распространяется. По последним сообщениям заболевание добралось и до острова Хайнань, отрезанного от материковой части Китая. Туроператоры даже объявили о вынужденном вывозе туристов с острова.

- Этот шаг станет серьезным ударом по отрасли, - сообщает Ассоциация. - Китайские туристы - крупнейший источник выездных путешественников во всем мире. По подсчетам Всемирной туристской организации, в 2018 году, отдыхая за границей, они потратили 130 млрд долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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