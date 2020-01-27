Остановку «Военный городок» перенесли в Ленинском округе Иркутска

27 Янв. 2020 2020-01-27T04:41:02+03:00

В этом году благоустроят 25 остановочных пунктов

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С сегодняшнего дня, 27 января, остановка общественного транспорта «Военный городок» по направлению в центр города в Ленинском округе Иркутска перенесена на новое место.

- Остановочный пункт передвинут на 120 метров по ходу движения муниципальных маршрутов №№ 14, 26, 28, 28р, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 54, 55, 57, 65, 66 к ТЦ «Кипарис, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Так что, жители микрорайонов Ново-Ленино и Иркутск-2 не думайте, что водитель проехал нужную Вам остановку. С этого дня она просто расположена чуть дальше. Как отметили в мэрии, новый остановочный пункт полностью выполнен по нормативам Минтранса России.

В 2020 году в столице Приангарья в порядок приведут 25 остановок общественного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU