2020-01-27T04:41:02+03:00
Общество

Остановку «Военный городок» перенесли в Ленинском округе Иркутска

В этом году благоустроят 25 остановочных пунктов
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Остановку «Военный городок» перенесут в Ленинском округе ИркутскаОстановку «Военный городок» перенесут в Ленинском округе ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

С сегодняшнего дня, 27 января, остановка общественного транспорта «Военный городок» по направлению в центр города в Ленинском округе Иркутска перенесена на новое место.

- Остановочный пункт передвинут на 120 метров по ходу движения муниципальных маршрутов №№ 14, 26, 28, 28р, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 54, 55, 57, 65, 66 к ТЦ «Кипарис, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Так что, жители микрорайонов Ново-Ленино и Иркутск-2 не думайте, что водитель проехал нужную Вам остановку. С этого дня она просто расположена чуть дальше. Как отметили в мэрии, новый остановочный пункт полностью выполнен по нормативам Минтранса России.

В 2020 году в столице Приангарья в порядок приведут 25 остановок общественного транспорта.

Читайте также:

Иркутский дайвер вытащил со дна Ангары ящик с патронами. Находку мужчина уже передал полицейским (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бабушка успела спасти только одного внука: 8-летний ребенок погиб на пожаре в Бурятии
Жительницу Тулуна оштрафовали на 80 тысяч рублей за клевету в соцсетях
Кубок мира по санному спорту: Семен Павличенко из Братска завоевал золото в Латвии
Остановку «Военный городок» перенесли в Ленинском округе Иркутска
Прогноз погоды 27 января в Иркутске: днем без осадков
Не допустить распространения коронавируса: китайцам запретили выезжать на Байкал
Трасса для Лыжни России 2020 в Иркутске уже готова
Покажут иркутянам «Светлое будущее»: в музыкальном театре готовят премьеру
Коронавирус в Китае: за туристами из Иркутска на остров Хайнань отправят самолет из Хабаровска
Не было лицензии: иркутянке стало хуже после приемов у остеопата
Гороскоп от бурятских лам на 26 января: зурхай гласит стрижка – к ссоре
Прогноз погоды 26 января в Иркутске: днем до -8