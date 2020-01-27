27 Янв. 2020 2020-01-27T04:39:46+03:00

Кубок мира по санному спорту: Семен Павличенко из Братска завоевал золото в Латвии.Фото: Федерация санного спорта РФ

Изменить размер текста: A A

В латвийском городе Сигулда накануне завершился этап Кубка мира по санному спорту. Российские спортсмены завоевали на престижном турнире пять медалей. Одну из них в копилку сборной страны принес саночник из Братска Семен Павличенко. Он завоевал золото в спринте, выступая на одноместных санях.

- В общем зачете Кубка мира у Семена Павличенко – серебро в спринте, - сообщает пресс-служба Федерации санного спорта России. – На классической дистанции спортсмен стал пятым с результатом 1 минута 37, 424 секунды.

Стоит отметить, что буквально неделю назад Семен завоевал серебро чемпионата Европы в Норвегии.

Читайте также:

Лучший саночник мира Семен Павличенко в отпуске стал полировщиком автомобилей. Спортивную карьеру чемпион из Братска завершать не планирует, а просто занимается своим хобби [фото]

Лучший саночник мира Семен Павличенко: «На Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом чувствовали себя наказанными детьми». После решения ВАДА отстранить Россию от международных соревнований, братчанин еще не решил, поедет ли он на Игры без триколора и гимна [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU