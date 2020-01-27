Кубок мира по санному спорту: Семен Павличенко из Братска завоевал золото в Латвии
В латвийском городе Сигулда накануне завершился этап Кубка мира по санному спорту. Российские спортсмены завоевали на престижном турнире пять медалей. Одну из них в копилку сборной страны принес саночник из Братска Семен Павличенко. Он завоевал золото в спринте, выступая на одноместных санях.
- В общем зачете Кубка мира у Семена Павличенко – серебро в спринте, - сообщает пресс-служба Федерации санного спорта России. – На классической дистанции спортсмен стал пятым с результатом 1 минута 37, 424 секунды.
Стоит отметить, что буквально неделю назад Семен завоевал серебро чемпионата Европы в Норвегии.
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ИСТОЧНИК KP.RU