Незаконно построенный развлекательный центр в Листвянке снесут по решению суда

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:13:06+03:00

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Ситуация вокруг незаконного строительства на побережье Байкала не утихает. Раз за разом выясняется, что в водоохранной зоне строятся все новые и новые здания. На этот раз иск в районный суд Иркутска поступил от прокурора Иркутской области.

- Поводом для него послужили результаты проверки, которую провели по обращению жителей поселка Листвянка, - сообщает прокуратура Иркутской области. - Жители Иркутского района жаловались на нарушения градостроительного и природоохранного законодательства при строительстве развлекательного центра в прибрежной полосе озера Байкал.

В связи с этим была проведена прокурорская проверка, где и установили, что территория на которой собирались возвысить объект находится в центральной экологической зоне озера Байкал. А это значит что строительство любых зданий и сооружений в этом месте запрещено законом. Теперь, несмотря на наличие разрешения, огромный центр площадью более 5500 кв.м. ответчики обязаны снести.

ИСТОЧНИК KP.RU