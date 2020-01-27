Серийного грабителя, отбиравшего сумки у женщин, задержали в Усолье-Сибирском

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:46:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские из города Усолье-Сибирское смогли задержать серийного грабителя, который отбирал сумки у беззащитных женщин. Они вышли на след преступника после того, как он совершил очередное нападение. Накануне злоумышленник высматривал очередную жертву в районе стадиона "Машиностроитель", и заприметил 40-летнюю женщину, которая шла куда-то одна в ночное время.

- Он напал на нее, вырвал из рук сумку и скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Пострадавшая смогла запомнить злоумышленника, и с ее помощью полицейские составили ориентировку, которую разослали всем патрульным.

В итоге оперативникам все-таки удалось задержать грабителя. Им оказался местный житель, который ранее уже несколько раз совершал подобные преступления. Также выяснилось, что именно этот злоумышленник отобрал сумки у двух усольчанок в августе и декабре прошлого года. Теперь его ждет очередное уголовное наказание за серию краж.

ИСТОЧНИК KP.RU