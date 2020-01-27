2020-01-27T13:00:46+03:00
Общество

Движение транспорта по улице Маяковского в Иркутске ограничат 28 января

Причина - аварийные работы на участке электросетей
Анна ПОПОВА
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Движение транспорта по улице Маяковского в Иркутске ограничат 28 январяДвижение транспорта по улице Маяковского в Иркутске ограничат 28 январяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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А сейчас важная информация для всех автомобилистов Иркутска! Если ваш маршрут часто пролегает через район железнодорожного вокзала, то примите к сведению: в ближайшее время там временно ограничат движение! С 28 января будет частично закрыт проезд по улице Маяковского в крайней правой полосе.

- Это связано с проведением плановых ремонтных работ на участке электрических сетей, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Терпеть неудобства водителям из Иркутска придется недолго: уже 30 января проезд будет вновь открыт по всем полосам.

Напомним, что также до конца дня 27 января будет закрыт проезд и по улице 4-я Железнодорожная на участке от Шмидта до Звездинской. Причина та же - работы на сетях электроснабжения. Обязательно планируйте свой маршрут заранее, чтобы не попасть в возможную пробку!

ИСТОЧНИК KP.RU

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Движение транспорта по улице Маяковского в Иркутске ограничат 28 января
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