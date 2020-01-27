2020-01-27T13:13:08+03:00
Общество

Компенсации инвалидам и отлов безнадзорных животных рассмотрят на сессии Заксобрания Иркутской области 29 января

Утверждена повестка 26-й сессии Заксобрания Иркутской области
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания региона.ФОТО: пресс-служба Заксобрания региона.
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Соцподдержка инвалидов и отлов и содержание бездомных животных, - вот одни из важных вопросов, которые рассмотрят парламентарии на 26-й сессии Заксобрания Иркутской области. Сессия состоится в среду, 29 января. Коллегия уже утвердила предварительную повестку, в проект включено 37 вопросов.

Одним из социально-значимых вопросов сессии станет проект закона, который предусматривает изменения в закон о дополнительной мере соцподдержки в Иркутской области отдельных категорий инвалидов I группы в виде компенсации расходов в размере 50% платы за содержание жилья. Проект закона внесен по инициативе председателя областного Сергея Сокола. Законопроектом предлагается право на компенсацию и на признанных до 1 января 2010 года инвалидов II и III группы и другим категориям.

Кроме того, на сессии рассмотрят проекты закона, которые касаются отлова и содержания безнадзорных животных, а также вопросы в сфере государственного строительства и местного самоуправления. Правительственный час планируется посвятить контролю за выполнением обязательств инвесторов в области освоения лесов, а муниципальный час – организации бесплатного питания и доставки к месту учебы школьников в муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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