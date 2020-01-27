2020-01-27T14:35:44+03:00
Происшествия

Не смог пройти мимо: мужчина из Бурятии угнал автомобиль из ограды дома

Подойдя к машине, преступник увидел внутри ключи и решил покататься по городу
Виктория ГЕРКО
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Не смог пройти мимо: мужчина из Бурятии угнал автомобиль из ограды дома.Не смог пройти мимо: мужчина из Бурятии угнал автомобиль из ограды дома.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Мужчина из Улан-Удэ не смог пройти мимо открытых ворот ограды частного дома. Его внимание привлек автомобиль. Заметив, что в ограде никого нет, а двери дома закрыты, злоумышленник подошел к машине. Внутри он увидел ключи. "Почему бы не прокатиться по городу?", - решил преступник, завел двигатель и поехал покорять город.

- В автомобиле находились личные вещи хозяйки. Ими он распорядился по своему усмотрению, - рассказывают в пресс-службе Советского районного суда города Улан-Удэ. - Собственнику автомобиля был причинен вред на сумму 205 тысяч рублей.

Долго кататься на чужом автомобиле у злоумышленника не получилось. Сотрудники полиции быстро нашли угонщика. На него завели уголовное дело за кражу. Преступник вину признал, полностью возместил материальный ущерб и извинился перед хозяйкой автомобиля. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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