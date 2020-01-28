2020-01-28T07:07:40+03:00
Общество

Житель Шелеховского района пытался спрятать от приставов арестованный погрузчик

За это ему пришлось заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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Житель Шелеховского района пытался спрятать от приставов арестованный погрузчикЖитель Шелеховского района пытался спрятать от приставов арестованный погрузчикФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Лучше не обманывайте судебных приставов: это может закончиться для вас штрафом! Это и произошло с жителем Шелеховского района. Ранее у него арестовали погрузчик, и он решил защитить свое транспортное средство от конфискации, просто спрятав его.

- Когда к мужчине приехал судебный пристав и потребовал пригнать машину, чтобы увезти ее на аукцион, тот отказался говорить, куда спрятал погрузчик, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

В итоге на владельца техники подали в суд за сокрытие арестованного имущества. Мужчина полностью признал свою вину, что оказалось смягчающим обстоятельством. В итоге суд постановил назначить ему штраф в размере 5 тысяч рублей. Также нарушитель решил сразу оплатить и все задолженности, из-за которых у него и хотели забрать погрузчик. Это помогло ему наконец-то снять арест со своей техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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