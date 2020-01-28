График перечисления пенсий в Иркутске изменится с 1 февраля

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:52:07+03:00

Это касается пенсий и других социальных выплат в Иркутске: теперь их можно получать в единый день, график перечисления изменился

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Реформы, которые запустили еще в прошлом году, дошли и до Иркутска. График перечисления пенсий в Иркутске изменился. Теперь с 1 февраля 2020 года получить пенсию и другие социальные выплаты можно в один день, а именно во второй декаде месяца. Новшества должны упростить работу и объединить систему доставки пенсии и региональных социальных доплат.

-Это связано с изменениями в пенсионном законодательстве, согласно которым с 1 января 2020 года неработающие пенсионеры, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе (9497 руб. на 2020 год), получают региональные выплаты от министерства социального развития, опеки и попечительства, - сообщает пресс-служба Управления пенсионного фонда России по Иркутской области.

До этих изменений социальные доплаты устанавливал и выплачивал Пенсионный фонд. Обратите внимание на график перечисления пенсий в Иркутске.

Уже сейчас можно узнать дату перечисления средств и уточнить подробную информацию по телефону горячей линии Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области: 47-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU