2020-01-28T08:47:46+03:00
Происшествия

В Иркутской области разыскивают рецидивиста, совершившего особо тяжкое преступление

61-летний уроженец Кировской области освободился из тюрьмы 2 года назад, и вновь нарушил закон
Анна ПОПОВА
Поделиться:
В Иркутской области разыскивают рецидивиста, совершившего особо тяжкое преступлениеВ Иркутской области разыскивают рецидивиста, совершившего особо тяжкое преступлениеФото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Опасный преступник, которого объявили в федеральный розыск, может скрываться на территории Иркутской области. 61-летний уроженец Кировской области Василий Матвеев освободился из мест лишения свободы осенью 2018 года. А сейчас его вновь разыскивают по подозрению в совершении особо тяжкого преступления с применением оружия.

- Разыскиваемый среднего телосложения, его рост - примерено 180 сантиметров, волосы темные, короткие, с проседью, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Особые приметы: короткая шея, сутуловатость, много уголовных татуировок на теле. На левой руке отсутствуют фаланги у указательного и безымянного пальцев. Был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки.

Если вы что-то знаете о местонахождении подозреваемого, то обязательно сообщите об этом в ближайшее отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продавала шубы и лишилась 260 тысяч: сибирячку обманула лже-сотрудница магазина
Сход вагонов с углем в Иркутской области: движение открыто по одному пути
Доследственная проверка начата по факту схода вагонов грузового поезда в Мегете
Чемпионат России по хоккею с мячом среди женщин стартует 4 февраля в Иркутске
ТПП Восточной Сибири поможет предпринимателям в оформлении карт АТЭС
Начальнику колонии грозит тюремный срок за превышение должностных полномочий
Сергей Тен: Тратим много времени и сил на политику, а надо заниматься производством
Два приятеля зарезали трех человек в Усольском районе
В Иркутской области разыскивают рецидивиста, совершившего особо тяжкое преступление
График перечисления пенсий в Иркутске изменится с 1 февраля
Авиакомпания Nordwind приостановила полеты из Иркутска в Гуанчжоу
Заксобрание поддержит строительство моста в селе Олха
Мошенник, который обманывал ангарчан, представляясь строителем, получил условный срок
Житель Шелеховского района пытался спрятать от приставов арестованный погрузчик
Полицейского, который спас двоих людей из горящего автомобиля, наградили в Усть-Куте
Хотел продать двери: монтажник из Братска отдал мошеннице почти полмиллиона рублей
В иркутских школах и детсадах усилят контроль за здоровьем детей
Подозревается в тройном убийстве: жителя Усть-Илимска заключили под стражу
Прогноз погоды 28 января в Иркутске: ветер до 11 м/с
Монголия на карантине: из-за коронавируса соседняя страна объявила об ограничениях на границе и закрытии школ
Проголодавшись, сибиряк обокрал мясную лавку в Бурятии
Не смог пройти мимо: мужчина из Бурятии угнал автомобиль из ограды дома
Нарубили лес на 47 млн рублей: в Иркутской области возбуждено уголовное дело
Иркутянин вызвался перевести старушку через дорогу, а вместо этого ограбил ее
Сбил насмерть и уехал: полиция разыскивает водителя, который наехал на мужчину на трассе Р-255 "Сибирь"
Компенсации инвалидам и отлов безнадзорных животных рассмотрят на сессии Заксобрания Иркутской области 29 января