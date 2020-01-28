В Иркутской области разыскивают рецидивиста, совершившего особо тяжкое преступление
Опасный преступник, которого объявили в федеральный розыск, может скрываться на территории Иркутской области. 61-летний уроженец Кировской области Василий Матвеев освободился из мест лишения свободы осенью 2018 года. А сейчас его вновь разыскивают по подозрению в совершении особо тяжкого преступления с применением оружия.
- Разыскиваемый среднего телосложения, его рост - примерено 180 сантиметров, волосы темные, короткие, с проседью, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Особые приметы: короткая шея, сутуловатость, много уголовных татуировок на теле. На левой руке отсутствуют фаланги у указательного и безымянного пальцев. Был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки.
Если вы что-то знаете о местонахождении подозреваемого, то обязательно сообщите об этом в ближайшее отделение полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU