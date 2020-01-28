Чемпионат России по хоккею с мячом среди женщин стартует 4 февраля в Иркутске

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:04:56+03:00

В нем примут участие 6 команд из Иркутской, Московской и Свердловской областей

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Аккурат перед чемпионатом мира по бенди в Иркутске состоится еще одно крупное событие в мире хоккея с мячом. 4 февраля в нашем городе стартует чемпионат России среди женских команд. Матчи будут проходить в течение 5 дней - финальная игра турнира намечена на 9 февраля.

- В чемпионате России по хоккею с мячом среди женских команд примут участие 6 клубов: иркутские "Рекорд", "Рекорд-2", "Сибскана" и "Зенит", а также сборные Свердловской и Московской областей, - сообщили в пресс-службе федерации хоккея с мячом России.

Встречи турнира будут проходить на двух стадионах Иркутска - "Рекорде" на Синюшиной горе и "Зените" в Иркутске-2. В основном матчи будут проходить в первой половине дня. Лишь команда "Рекорд" будет играть со своими соперниками в вечернее время.

ИСТОЧНИК KP.RU