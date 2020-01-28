28 Янв. 2020 2020-01-28T12:17:26+03:00

Сход вагонов с углем в Иркутской области: движение открыто по одному пути. ФОТО: Инцидент Иркутск.

В ВСЖД сообщают, что задержки пассажирских поездов нет

Изменить размер текста: A A

Аварийной бригаде удалось восстановить движение по одному пути на станции Мегет ВСЖД. Напомним, 28 января днем на станции произошло ЧП, с рельсов сошли 30 вагонов грузового поезда. В вагонах был уголь.

- Открыто движение по одному пути, - сообщили в пресс-службе ВСЖД. - Пассажирские поезда следуют по расписанию. На месте схода работает комиссия под руководством и.о. начальника дороги Евгения Ларина.

Пассажиров задержанного пригородного поезда №7106, которые следовали в Иркутск из Зимы, доставили до мест назначения автобусами. Пригородные поезда №№6103, 6313 отправлены до станций назначения.

На месте происшествия продолжают работать восстановительные поезда со станций Иркутск-Сортировочный, Нижнеудинск, Слюдянка и Зима. Пострадавших нет.

Кроме того, доследственную проверку начал Следственный комитет на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU