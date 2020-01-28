2020-01-28T12:30:33+03:00
Происшествия

Продавала шубы и лишилась 260 тысяч: сибирячку обманула лже-сотрудница магазина

Мошенница попросила перевести деньги, чтобы активировать платежную систему
Виктория ГЕРКО
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Продавала шубы и лишилась 260 тысяч: сибирячку обманула лже-сотрудница магазина.Продавала шубы и лишилась 260 тысяч: сибирячку обманула лже-сотрудница магазина.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Комсомолка» не раз писала о том, как мошенники ловко обманывают доверчивых людей. В этот раз на удочку аферистов попалась жительница Ангарска. Она разместила на одном из специальных сайтов объявление о продаже трех шуб: норковой, каракулевой и нутриевой. Через несколько недель с ней связалась потенциальная покупательница.

- Девушка представилась работницей фабрики-магазина, где перешивают старые изделия. Она сказала, что готова купить шубы за 68000 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Для этого нужно активировать платежную систему - перевести на банковскую карту аналогичную сумму.

Женщина поверила работнице и перевела ей 68 тысяч. Но платежная система не активировалась с первого раза. Нужно было попробовать еще. В итоге женщина перевела аферистке 260 тысяч рублей. После этого мошенница перестала выходить на связь.

- Обманутая хозяйка сразу же обратилась в полицию, - пояснили в ведомстве. – Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция напоминает: в сети орудует большое количество аферистов. Поэтому не переводите деньги незнакомцам. Помните, что не всегда собеседник в интернете может быть тем, за кого себя выдает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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