Прогноз погоды 29 января в Иркутске: днем до -8

29 Янв. 2020 2020-01-29T03:25:36+03:00

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В Иркутске в среду, 29 января, по прогнозам синоптиков, переменная облачность. Осадков метеорологи не обещают. Ветер будет дуть с юго-востока, юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Температура за окном утром -13…-15, днём столбики уличных термометров покажут -6…-8 градусов.

- По области также переменная облачность, днём местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ожидается юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура в регионе утром -13…-18, при прояснении -23…-28. Холоднее всего сегодня в Киренском, верхнеленских, северо-восточных районах, там до -24…-29, при натекании облачности -16…-21. Днём в Приангарье -4…-9, в пониженных формах рельефа -14…-19, в Тайшетском, Чунском районах, горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья -1…-6, при облачной погоде до -12 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU