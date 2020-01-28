2020-01-28T13:25:22+03:00
Происшествия

Напала на полицейского с ножницами: дебоширку из Братска осудили

Женщина сначала пыталась покончить с собой, а потом разобраться с инспектором
Яна ЛИСИНА
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Приговор в отношении женщины, покушавшейся на инспектора по делам несовершеннолетних.Приговор в отношении женщины, покушавшейся на инспектора по делам несовершеннолетних.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Условно. Два года. Такой срок получила 33-летняя жительница Братска, которая покушалась на сотрудника МВД. Все произошло в октябре прошлого года. В дежурную часть местного отдела полиции позвонили и сообщили, что некая гражданка намеревается свести счеты с жизни в своей квартире на глазах маленькой дочки.

На место выехали инспектор по делам несовершеннолетних и участковый. Опросив соседей, они постучали в дверь. Женщина была пьяна.

- На просьбу проследовать в отдел для выяснения всех обстоятельств она начала вести себя агрессивно, а затем, вооружившись ножницами, нанесла ими удар в шею инспектора, - сообщили в Братском городском суде. Участковый в момент нанесения удара оттолкнул инспектора в сторону. Тем самым, смягчил удар, последствия которого могли бы быть куда серьезнее.

Осужденная в судебном заседании признала вину полностью. Суд учел ее раскаяние, отсутствие судимости, то, что она имеет постоянное место работы. Поэтому и вынес мягкий приговор – условное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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