Чиновника подозревают в служебном подлоге: онкодиспансер в Бурятии не получил медоборудование

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:49:04+03:00

Контракт был заключен, деньги получены, а медоборудование так и не смонтировано

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Громкое дело в Бурятии. Начальника Управления капитального строительства правительства республики подозревают в служебном подлоге. По версии следствия, в декабре был заключен госконтракт между УКСом и правительством на поставку и монтаж медицинского оборудования для онкологического диспансера. Спустя 11 дней руководитель учреждения подписал и заверил печатью товарную накладную.

- В документе содержались заведомо ложные сведения о поставке и установке медоборудования, предусмотренного контрактом, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии. - Хотя, в действительности, условия договора в указанной части выполнены не были, оборудование на объект не поставлено, и его монтаж не произведен. На основании изготовленного подложного документа, подписанного чиновником, расчеты с поставщиком по контракту произведены в полном объеме.

Кстати, цена контракта составила 96,7 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело. Следователи дадут окончательную квалификацию деяний чиновника после того, как будут собраны все доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU