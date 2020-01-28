Росстат назвал регионы, которые работают дольше всех в стране

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:12:15+03:00

Рабочая неделя больше у жителей Калининградской области, а меньше в Республике Алтай

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Сколько часов ваша трудовая неделя? Сорок? Может быть меньше? Росстат посчитал, как много времени россияне проводят на работе. Оказалось, в среднем по стране на нее тратят по 37,1 часов.

- Дольше всех в России работают жители Калининградской области - целых 39,2 часов. На втором месте самых занятых оказался Еврейский автономный регион. Там трудятся в среднем 39,1 часов, - сообщает ИА News.ru. - За ними идут Рязанская и Воронежская области. Продолжительность рабочей недели там ровно 39 часов.

Много работают жители Владимирской области - 38,8 часов, Республики Марий Эл, Севастополя и Саратовской области - по 38,3 часов. Больше всего повезло тем, кто живет в республике Алтай. Местные работают там по 33 часа в неделю. Небольшая, по сравнению с остальными регионами, рабочая неделя и в Ненецком автономном округе - 33,1 часа, а также в Мурманской области - 33,6 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU