Уголовное дело возбуждено по факту схода с рельсов 30 вагонов в Иркутской области

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:51:47+03:00

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Возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов 30 вагонов грузового поезда. ЧП произошло 28 января днем на станции Мегет ВСЖД. Было перекрыто движение, затем восстановлено в течение нескольких часов.

- Уголовное дело возбуждено за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, - сообщили в Восточно-Сибирском управлении на транспорте СУ СК РФ.

В результате ЧП жертв и пострадавших нет. Размер ущерба, причиненного РЖД, устанавливается. Следователи продолжают работать на месте аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU