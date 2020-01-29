29 Янв. 2020 2020-01-29T04:24:51+03:00

Ребенок умер в утробе матери: бывшего врача роддома Иркутска будут судить Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Умер, не успев, родится. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Судить будут бывшего врача, наблюдавшую за беременной женщиной с августа 2016 по март 2017 года. Как установило следствие, из-за того, что обследование будущей роженицы было недостаточным, были допущены дефекты оказания медицинской помощи.

- Врач иркутского роддома своевременно не сформировала полный клинический диагноз, не назначила и не организовала оперативное родоразрешение, - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. – В итоге 30 марта 2017 года наступила внутриутробная смерть плода пациентки от острой асфиксии.

Сейчас материалы дела переданы в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU