Ребенок умер в утробе матери: бывшего врача роддома Иркутска будут судить
Умер, не успев, родится. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Судить будут бывшего врача, наблюдавшую за беременной женщиной с августа 2016 по март 2017 года. Как установило следствие, из-за того, что обследование будущей роженицы было недостаточным, были допущены дефекты оказания медицинской помощи.
- Врач иркутского роддома своевременно не сформировала полный клинический диагноз, не назначила и не организовала оперативное родоразрешение, - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. – В итоге 30 марта 2017 года наступила внутриутробная смерть плода пациентки от острой асфиксии.
Сейчас материалы дела переданы в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU