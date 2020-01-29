2020-01-29T04:36:17+03:00
Происшествия

Наркотики в перчатке: жителя Улан-Удэ задержали в аэропорту Иркутска

Мужчина решил пронести так 22 грамма запрещенного вещества
Мария КНЯЗЕВА
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Наркотики в перчатке: жителя Улан-Удэ задержали в аэропорту ИркутскаНаркотики в перчатке: жителя Улан-Удэ задержали в аэропорту ИркутскаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В аэропорту Иркутска накануне задержали 30-летнего жителя Улан-Удэ. В своей перчатке он хотел пронести запрещенные вещества. Но его задержали сотрудники транспортной полиции на входном контроле в здание.

- После проведения экспертизы, которая показала, что найденного вещество – наркотики – было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Установлено, что ранее мужчина судим не был. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы и, возможно, штраф до полумиллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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