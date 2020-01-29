Наркотики в перчатке: жителя Улан-Удэ задержали в аэропорту Иркутска

29 Янв. 2020 2020-01-29T04:36:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Иркутска накануне задержали 30-летнего жителя Улан-Удэ. В своей перчатке он хотел пронести запрещенные вещества. Но его задержали сотрудники транспортной полиции на входном контроле в здание.

- После проведения экспертизы, которая показала, что найденного вещество – наркотики – было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Установлено, что ранее мужчина судим не был. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы и, возможно, штраф до полумиллиона рублей.

Читайте также:

Начальнику колонии грозит тюремный срок за превышение должностных полномочий. Уголовное дело на бывшего руководителя передано в суд

Житель Шелеховского района пытался спрятать от приставов арестованный погрузчик. За это ему пришлось заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU