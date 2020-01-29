Школу времен Великой Отечественной войны покажут иркутянам

29 Янв. 2020 2020-01-29T04:51:58+03:00

Выставка откроется сегодня, 29 января, и будет работать всего 4 дня

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Во время работы Иркутского форума образования, который пройдет в столице Приангарья уже в тринадцатый раз, иркутянам покажут занимательную выставку – школа времен Великой Отечественной войны. Экспозицию установили в гимназии № 25. Собирали экспонаты из архива Музея истории г. Иркутска, помогали иркутские школы и Музей МВД.

- Мы воссоздали класс иркутской школы времен ВОВ - с мебелью и учебными принадлежностями, - рассказали организаторы. – Также гости гимназии увидят палату эвакогоспиталя, ведь в годы войны большинство раненых, прибывающих в эшелонах в Иркутск, располагалось в зданиях учебных заведений города.

Кроме этого, в витринах выставки посетители узнают, как велась физическая и военная подготовка в школах, посмотреть соответствующие фотографии, документы и атрибуты. Будет и раздел о пионерских организациях того времени.

Работать экспозиция будет всего 4 дня – до 1 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU