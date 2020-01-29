Пьяный лихач с ногой в гипсе устроил гонки с полицейскими в Ангарске

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:01:45+03:00

Оказалось, нарушитель уже не в первый раз сел за руль пьяным

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Автомобиль «Сузуки», выполнявшего опасные маневры и «вилявшего» из стороны в сторону на дороге, полицейские из Ангарска заметили, когда дежурили на центральных улицах города. Инспекторы попытались остановить водителя, но тот наоборот нажал на педаль газа и попытался скрыться, при этом нарушая правила дорожного движения и создавая аварийные ситуации.

Что остановить лихача, полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Нарушитель остановился только после того, как прострелили колеса его автомобиля. За рулем оказался 34-летний местный житель, который сел за руль пьяным. Кроме того, нога мужчины была в гипсе. Полицейские выяснили, что ранее его уже лишали водительского удостоверения за пьяную езду. Но и это еще не ве нарушения. На машине лихача были подложные государственные регистрационные номера.

- За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения ему грозит уголовная ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Машина лихача помещена на арестплощадку.

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ИСТОЧНИК KP.RU