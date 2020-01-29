Водитель «Land Cruiser», спровоцировавший смертельную аварию в Иркутске-II получил 15 лет колонии

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:26:26+03:00

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Приговор суда услышал 42-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, который 8 октября 2018 года, спровоцировал крупное ДТП на улице Мира, в Иркутске II. Ближайшие 15 лет он проведет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

Напомним, водитель внедорожника протаранил KIA Rio, после чего седан выбросило на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулись Mitsubishi. В салоне японского автомобиля находился 27-летний парень. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где умер на следующий день. В Кио Рио серьезно пострадали 39-летняя женщина, а также двое детей в возрасте 8 и 11 лет.

После задержания свой поступок нарушитель объяснил тем, что хотел проучить женщину-водителя Кио Рио за то, что она его подрезала. Подробности этого дела, а также как удалось задержать лихача, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU