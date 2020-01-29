2020-01-29T08:11:51+03:00
Происшествия

Хотел взять в долг продукты, а получит до 10 лет лишения свободы

Несостоявшегося грабителя с ружьем поймали по горячим следам в Иркутской области
Нонна МАНЯН
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Хотел взять в долг продукты, а получит до 10 лет лишения свободы.Хотел взять в долг продукты, а получит до 10 лет лишения свободы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В кожаной куртке с мехом и ружьем в руках. Нет это не картина маслом, это вооруженное нападение в одном из поселков Бодайбинского района. Нападавшим оказался ранее судимый мужчина. По его словам, он лишь хотел взять в долг продукты, но после того как получил отказ, направил ружье на продавца и потребовал деньги из кассы. В отделение полиции поступил звонок.

-Незамедлительно на место происшествия выдвинулся наряд патрульно-постовой службы полиции. В короткие сроки вооруженного злоумышленника полицейские обнаружили на улице возле торговой точки и доставили в отдел полиции. - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Несостоявшимся вором оказался 35-летний местный житель. По словам подозреваемого оружие ему не принадлежит - нашел в лесном массиве. По факту разбоя возбуждено уголовное, теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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