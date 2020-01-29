29 Янв. 2020 2020-01-29T10:00:14+03:00

До трех лет за "резиновую квартиру": иркутянка прописала в своем доме больше 50 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Хозяйка «резиновой квартиры» из Иркутска попала на скамью подсудимых. Как установило следствие, в своем доме она прописала 51 человека. Все «новоселы» были гражданами другого государства. За свои услуги женщина установила плату. При этом она знала, что иностранные граждане жить по указанному адресу не будут.

- Первый раз сибирячка зарегистрировала приезжих в своей квартире в мае 2019 года. Изначально она прописала только двух человек, - сообщают в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. – За 7 месяцев, с мая по декабрь, прописала еще 49 человек.

Сейчас на хозяйку «резиновой квартиры» завели уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. За незаконную деятельность женщина рискует отправиться за решетку. Ей грозит до 3 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU