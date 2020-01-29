2020-01-29T10:32:02+03:00
Происшествия

Повалил на землю и сорвал золотые сережки: сибиряк напал на пенсионерку в Иркутской области

Через несколько часов преступника удалось найти
Виктория ГЕРКО
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Повалил на землю и сорвал золотые сережки: сибиряк напал на пенсионерку в Иркутской области.Повалил на землю и сорвал золотые сережки: сибиряк напал на пенсионерку в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Он напал на меня, повалил на землю. У меня с собой не было ничего ценного. Только золотые сережки и телефон». Примерно так рассказала о нападении 58-летняя жительница Ангарска. Днем она шла по микрорайону Старица, когда на нее набросился мужчина. Все ценные вещи грабитель забрал себе - сережки сорвал с ушей и выхватил сотовый.

- После обращения женщины в полицию по городу была дана ориентировка с приметами нападавшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Через несколько часов удалось задержать грабителя. Им оказался 32-летний житель города. Ранее он уже был судим.

При обыске у мужчины нашли украденный смартфон. Золотые украшения он успел сдать в ломбард. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские проверяют, причастен ли он к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Повалил на землю и сорвал золотые сережки: сибиряк напал на пенсионерку в Иркутской области
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