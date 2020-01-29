2020-01-29T11:47:47+03:00
Происшествия

Водителя автобуса №90, сбившего иркутянку на пешеходном переходе, оштрафовали

В прошлом году мужчина 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД
Любовь АРБАТСКАЯ
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Водитель сбил 59-летнюю женщину на пешеходном переходе и получил штраф.Водитель сбил 59-летнюю женщину на пешеходном переходе и получил штраф.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Иркутске оштрафовали водителя автобуса №90 марки "ДЭО", который утром 28 января сбил на пешеходном переходе неподалеку от ангарского моста 59-летнюю женщину. Она получила травмы.

- Кроме того, 62-летнего водителя оштрафовали и за управление транспортным средством с неисправностями, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Известно, что в прошлом году мужчина восемь раз привлекался за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, автобус ехал со сквера в сторону ангарского моста и не успел затормозить, чтобы пропустить иркутянку. А сзади в него врезался ПАЗ маршрута №30, тоже перевозивший пассажиров. Никто в салонах автобусов не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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