Водителя автобуса №90, сбившего иркутянку на пешеходном переходе, оштрафовали

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:47:47+03:00

Водитель сбил 59-летнюю женщину на пешеходном переходе и получил штраф. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В прошлом году мужчина 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД

Изменить размер текста: A A

В Иркутске оштрафовали водителя автобуса №90 марки "ДЭО", который утром 28 января сбил на пешеходном переходе неподалеку от ангарского моста 59-летнюю женщину. Она получила травмы.

- Кроме того, 62-летнего водителя оштрафовали и за управление транспортным средством с неисправностями, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Известно, что в прошлом году мужчина восемь раз привлекался за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, автобус ехал со сквера в сторону ангарского моста и не успел затормозить, чтобы пропустить иркутянку. А сзади в него врезался ПАЗ маршрута №30, тоже перевозивший пассажиров. Никто в салонах автобусов не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель «Land Cruiser», спровоцировавший смертельную аварию в Иркутске-II получил 15 лет колонии

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU