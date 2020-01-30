2020-01-30T03:29:32+03:00
Общество

Прогноз погоды 30 января в Иркутске: днем небольшой снег

По области – метели, порывы ветра до 18 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды 30 января в Иркутске: днем небольшой снегПрогноз погоды 30 января в Иркутске: днем небольшой снегФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Иркутске в четверг, 30 января, ожидается переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер в столице Приангарья дует северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура за окном утром -13…-15, днём -8…-10 градусов.

- По области - переменная облачность, небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет дуть утром и днем в западных и северных районах со скоростью 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метели.

Температура в регионе утром -12…-17, при прояснении -22…-27. Днём в Иркутской области метеорологи обещают -8…-13, в пониженных формах рельефа -18…-23 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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