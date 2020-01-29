Законопроект о льготах инвалидам на оплату содержания жилья принят в Иркутской области

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:57:29+03:00

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В окончательном чтении на сессии Заксобрания Иркутской области 29 января принят важный социальный законопроект. Он расширяет возможности предоставления компенсации расходов в 50% платы за содержание жилого помещения. Ранее льготы имели только инвалиды первой группы.

- В тоже время инвалиды второй и третьей групп, имеющие ограничение к трудовой деятельности III степени, такой мерой поддержки воспользоваться не могли, - пояснил депутат областного парламента Александр Гаськов.

По предварительным данным, право на выплату по новому закону получат 1,6 тыс. человек.

Законопроект был внесен председателем областного парламента Сергеем Соколом.

- Люди обращались с просьбой помочь, восстановить их права и социальную справедливость, - отметил спикер. - Поэтому такая законодательная инициатива была мною подготовлена и внесена.

Кроме того, депутаты активно включилось в работу по выполнению поручений Президента страны, озвученных в Послании Федеральному Собранию. Парламентарии вышли с законодательной инициативой о продлении действия регионального материнского капитала до конца 2026 года. И эта работа сейчас ведется в парламенте.

ИСТОЧНИК KP.RU