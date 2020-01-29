Программу по организации питания школьников предложило разработать Заксобрание Иркутской области
Депутаты Закособрания Иркутской области предложили разработать государственную региональную программу, которая была бы направлена на комплексное решение вопросов организации питания школьников. Как сообщил председатель областного парламента Сергей Сокол, вместе с правительством региона важно принять все меры, чтобы детям в любом населенном пункте Приангарье было комфортно учиться.
- Сегодня с учетом задач, озвученных в послании президента РФ, нам необходимо увидеть картину в целом, понять в каких направлениях продолжать работать, услышать предложения муниципалитетов, – подчеркнул спикер.
Напомним, в прошлом году областной парламент разработал и принял пять законов, направленных на обеспечение питанием с 1 сентября 2019 года детей с ограниченными возможностями здоровья, а с 1 января 2020 года – детей-инвалидов. Также в регионе сегодня бесплатно питаются все школьники из пострадавших от наводнения территорий.
В 2020 году бесплатным питанием обеспечиваются более 78,6 тыс. школьников из малоимущих и многодетных семей, на что из бюджета выделяется более 1,2 млрд рублей, бесплатное питание получают также 14,7 тыс. детей с ОВЗ, более 18 тыс. детей из пострадавших в результате ЧС территорий и более 2 тыс. детей-инвалидов.
- Сегодня важно посмотреть, как эти законы реализуются. С учетом того, что уже большая доля школьников обеспечены бесплатным питанием в школах, можно говорить о том, чтобы рассмотреть возможность обеспечения всех школьников начальных классов в нашем регионе бесплатным питанием уже с 1 сентября 2020 года, – заметила Ирина Синцова.
Также предстоит большая работа по увеличению штата работников школьных столовых, обновлению технологического оборудования, а также самих пищеблоков и столовых. Требуются также специалисты по разработке сбалансированного меню.
По итогам обсуждения правительству Иркутской области предложено проработать возможность предоставления субсидий за счет средств областного бюджета муниципалитетам для улучшения материально-технического состояния пищеблоков муниципальных школю.
Кроме того, на муниципальном часе обсудили тему организации безопасного подвоза детей в образовательные организации.
- Вопрос о строительстве теплых гаражей сегодня стоит очень остро, – сказала депутат Законодательного Собрания от Иркутского района Галина Кудрявцева. – Теплый гараж – это исправный автобус, а безопасность детей должна стоять в приоритете». Также, по мнению парламентария, необходимо предусмотреть не только дополнительные ставки водителей, но и сопровождающих в автобусе, а кроме того, рассмотреть возможность выделения софинансирования из областного бюджета на оплату ГСМ и обслуживания автобусов.
В перечень рекомендаций было внесено предложение ускорить разработку проекта закона, регулирующего порядок компенсации расходов школ на организацию бесплатной перевозки обучающихся.
ИСТОЧНИК KP.RU