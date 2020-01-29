2020-01-29T13:54:55+03:00
Общество

Программу по организации питания школьников предложило разработать Заксобрание Иркутской области

Парламентарии разработали несколько законов, исполнение которых требует тщательного контроля
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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Депутаты Закособрания Иркутской области предложили разработать государственную региональную программу, которая была бы направлена на комплексное решение вопросов организации питания школьников. Как сообщил председатель областного парламента Сергей Сокол, вместе с правительством региона важно принять все меры, чтобы детям в любом населенном пункте Приангарье было комфортно учиться.

- Сегодня с учетом задач, озвученных в послании президента РФ, нам необходимо увидеть картину в целом, понять в каких направлениях продолжать работать, услышать предложения муниципалитетов, – подчеркнул спикер.

Напомним, в прошлом году областной парламент разработал и принял пять законов, направленных на обеспечение питанием с 1 сентября 2019 года детей с ограниченными возможностями здоровья, а с 1 января 2020 года – детей-инвалидов. Также в регионе сегодня бесплатно питаются все школьники из пострадавших от наводнения территорий.

В 2020 году бесплатным питанием обеспечиваются более 78,6 тыс. школьников из малоимущих и многодетных семей, на что из бюджета выделяется более 1,2 млрд рублей, бесплатное питание получают также 14,7 тыс. детей с ОВЗ, более 18 тыс. детей из пострадавших в результате ЧС территорий и более 2 тыс. детей-инвалидов.

- Сегодня важно посмотреть, как эти законы реализуются. С учетом того, что уже большая доля школьников обеспечены бесплатным питанием в школах, можно говорить о том, чтобы рассмотреть возможность обеспечения всех школьников начальных классов в нашем регионе бесплатным питанием уже с 1 сентября 2020 года, – заметила Ирина Синцова.

Также предстоит большая работа по увеличению штата работников школьных столовых, обновлению технологического оборудования, а также самих пищеблоков и столовых. Требуются также специалисты по разработке сбалансированного меню.

По итогам обсуждения правительству Иркутской области предложено проработать возможность предоставления субсидий за счет средств областного бюджета муниципалитетам для улучшения материально-технического состояния пищеблоков муниципальных школю.

Кроме того, на муниципальном часе обсудили тему организации безопасного подвоза детей в образовательные организации.

- Вопрос о строительстве теплых гаражей сегодня стоит очень остро, – сказала депутат Законодательного Собрания от Иркутского района Галина Кудрявцева. – Теплый гараж – это исправный автобус, а безопасность детей должна стоять в приоритете». Также, по мнению парламентария, необходимо предусмотреть не только дополнительные ставки водителей, но и сопровождающих в автобусе, а кроме того, рассмотреть возможность выделения софинансирования из областного бюджета на оплату ГСМ и обслуживания автобусов.

В перечень рекомендаций было внесено предложение ускорить разработку проекта закона, регулирующего порядок компенсации расходов школ на организацию бесплатной перевозки обучающихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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