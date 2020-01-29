Убийство девушки 17-летней давности раскрыли в Братске

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:04:48+03:00

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В Братске благодаря работе группы по раскрытию преступлений прошлых лет, следователям удалось раскрыть убийство 17-летней давности и задержать преступника, который расправился над жительницей Вихоревки, и все это время скрывался от следствия.

Убийство женщины было совершено в далеком апреле 2003 года. Началось все с того, что в общей компании, при посиделках с алкоголем, местная жительница познакомилась с 24-летним парнем. В этот же день они покинули шумную компанию и продолжили вечеринку наедине в квартире мужчины, где между ними произошел конфликт. Во время ссоры хозяин жилища схватился за нож и несколько раз ударил им свою новую знакомую. От полученных травм та скончалась на месте. После этого мужчина утопил тело в реке, уничтожил нож и другие следы преступления.

Следователи вместе с сотрудниками уголовного розыска по крупицам собрали сведения о событиях тех дней, проанализировали дополнительно собранные материалы уголовного дела и установили личность преступника.

- На первом же допросе мужчина не стал отрицать своей вины, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - За 17 лет, пока преступление оставалось не раскрытым, он сменил место жительства в городе Вихоревка и обзавелся семьей.

Добавим, что задержанному уже предъявлено обвинение по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU