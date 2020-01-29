Парковку по улице Красноармейской запретят в Иркутске

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:23:02+03:00

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Внимание, иркутские автомобилисты! В нашем городе станет на одну запрещенную парковку больше. Уже с 1 февраля оставлять свои машины горожанам запретят по улице Красноармейской на участке от ул. Тимирязева до ул. Дзержинского.

Запрещающие дорожные знаки, по предписанию предписанием ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», там установят до конца этой недели. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, эти меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда на участке.

Кроме того, напоминаем иркутским водителям, что с 28 по 30 января в городе частично ограничен проезд по улице Маяковского в районе пересечения с улицей Чайковского на крайней правой полосе в сторону центра. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях.

Добавим, что до 31 января также ограничен проезд по улице Российской. напротив дома №17.

ИСТОЧНИК KP.RU