Пробки в Иркутске 30 января 9 баллов: затруднен подъезд транспорта ко всем мостам

30 Янв. 2020 2020-01-30T04:06:55+03:00

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Пробки в Иркутске утром 30 января доставят немало неприятностей сибирякам. С трудом люди добираются до работы, учебы, по делам и на встречи. Выпавший ночью снег тормозит движение на всех подъездных путях к мостам столицы Приангарья и плотине ГЭС.

Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, сейчас Иркутске пробки оцениваются в 9 баллов. Затруднён проезд на Иннокентьевском мосту и на ул. Сурнова. Транспорт здесь едет со скоростью 3-5 км/ч. На ул. Рабочего штаба затор от ул. Шевцова до ул. Марии Цукановой. Есть затруднения на ул. Баррикад, ул. Советской, ул. Урожайная, ул. Пискунова и протяженная пробка на ул. Байкальская.

Пробка у Глазковского моста начинается от ул. Аргунова, а со стороны Ленинского района - еще перед переправой через Иркут на ул. Трактовой, на пересечении с ул. Днепровская.

Протяженная пробка на ул. Старо-Кузьмихинская и на подъезде к Академическому мосту со стороны м-на Синюшина гора. Плотина ГЭС и прилегающая к ней ул. Захарова отмечены утром 30 января желтым цветом.

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ИСТОЧНИК KP.RU