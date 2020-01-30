2020-01-30T05:52:22+03:00
Общество

Нападение бродячих собак на девочку 8 лет в Иркутске: СК начал проверку

Собаки напали на девочку, когда она шла в школу
Мария КНЯЗЕВА
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Нападение бродячих собак на девочку 8 лет в Иркутске: СК начал проверку. Фото предоставлено Еденой ШтернНападение бродячих собак на девочку 8 лет в Иркутске: СК начал проверку. Фото предоставлено Еденой Штерн
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Бродячие собаки преградили девочке путь в 200 метрах от школы № 57 в Ленинском районе Иркутска. Их было 7 или 8 – пересчитать в такой панике ребенку псов не удалось. Можно ли назвать это везением, но набросился на школьницу только один пес. Страшно представить, чтобы было, если к нему подключились остальные.

Мама девочки рассказала «КП», что дочери «каким-то чудом удалось отбиться» и ребенок смог дойти до школы. Однако, собака все же прокусила рейтузы и колготки и добралась до ноги девочки. Пришлось ехать в травмпункт. Укусы медики обработали. Сейчас девочка ездит ставить уколы от бешенства.

Мама школьницы сразу обратилась в полицию, прокуратуру и следственный комитет. Конкретно эту собаку уже отловили, она в питомнике. Проверка по факту нападения органами уже началась.

- Проводится доследственная проверка по статье «Халатность», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

После нее следователи дадут правовую оценку действиям (или бездействию) должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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