Из-за густого дыма эвакуировали жильцов соседнего дома: ресторан горел в Иркутске

30 Янв. 2020 2020-01-30T04:37:04+03:00

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Замыкание электропроводки рассматривается как основная причина пожара в иркутском ресторане на ул. Пискунова. Огонь вспыхнул в здании в десять часов вечера 29 января и вызвал переполох не только у владельцев заведения, но и жителей близлежащего дома.

- Из-за густого дыма пришлось эвакуировать и жильцов соседнего здания, - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

Пострадавших на пожаре – нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU