Сбил инспекторов ГИБДД: пьяный водитель не остановился по требованию полиции

30 Янв. 2020 2020-01-30T05:10:22+03:00

Теперь 4 года он проведет в тюрьме

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Жителя поселку Кутулик накануне судили в Аларском районном суде за его выходку весной 2019 года. Как сказали в суде, установлено, что 11 мая 2019 года мужчина сел за руль автомобиля «Ниссан Тиида» в состоянии алкогольного опьянения, а когда его хотели остановить сотрудники ГИБДД, он пожелал скрыться.

- Подсудимый, с целью избежать административной ответственности, будучи блокированным служебным автомобилем, совершил наезд на инспекторов, причинив им телесные повреждения, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. – Однако, уехать ему не удалось, был задержан на месте происшествия.

Мужчина признан виновным по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Судья назначил ему наказание – 4 года колонии общего режима. Известно, что ранее 33-летний водитель не был судим. Приговор в силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU