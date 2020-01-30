За неуплату алиментов – уголовное дело: мужчину приговорили к 4 месяцам работ

30 Янв. 2020 2020-01-30T05:28:30+03:00

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Уклонялся от выплаты алиментов и попал на скамью подсудимых. В Иркутске отец несовершеннолетней дочери приговорен к 4 месяцам исправительных работ за неуплату средств для ребенка. И случилось это с мужчиной не впервые. Суд уже назначал ему подобное наказание.

- Подсудимый, достоверно зная о возложенной на него судом обязанности уплачивать алименты, будучи уже подвергнутым административному наказанию в виде обязательных работ за аналогичное деяние, неоднократно избегал выплаты алиментов без уважительных причин, чем нарушал решения суда, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города Иркутска.

Отец признал свою вину и согласился с обвинением. Также по решению суда из зарплаты мужчины будут удерживать 5% в счет государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU