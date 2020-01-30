Долг по зарплате 2.3 миллиона рублей выплатили работникам в Иркутской области

30 Янв. 2020 2020-01-30T05:46:57+03:00

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Руководство предприятия в Братском районе не платило заработную плату 43 работникам с июля по ноябрь 2019 года. Накопиться задолженность за это время успела немаленькая – 2.3 миллиона рублей.

- Трудовые права работников были нарушены, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. – Пришлось вмешаться.

После этого работникам выплатили 1.2 миллиона рублей, но полностью долг не был погашен. Тогда, прокурор обратился в суд. Все заявления в защиту прав работников были удовлетворены. Сейчас начисленную зарплату работникам полностью выплатили. Также в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении, ему предстоит выплатить штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU