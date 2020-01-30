2020-01-30T07:08:40+03:00
Происшествия

Аферистку, обманувшую пенсионерку под видом соцработника, разыскивают в Иркутской области

Она сообщила жертве, что ей положены бесплатные лекарства, но, чтобы их получить, нужно заплатить взнос
Анна ПОПОВА
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Аферистку, обманувшую пенсионерку под видом соцработника, разыскивают в Иркутской областиАферистку, обманувшую пенсионерку под видом соцработника, разыскивают в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полицейские из Слюдянского района разыскивают мошенницу, которая обманула доверчивую пенсионерку. Злоумышленница подошла к старушке на улице, когда та выходила из магазина. Она представилась социальным работником, и предложила 82-летней женщине донести тяжелые сумки до дома. По пути аферистка рассказала пенсионерке, что ей положена компенсация в виде бесплатных лекарственных препаратов.

- Мошенница зашла в дом к своей жертве, где начала уверять ее в том, что компенсация - это очень выгодно, и в конце концов убедила пенсионерку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской. - Вот только, чтобы получить бесплатные медикаменты, женщине сначала придется сделать небольшой денежный взнос.

Пострадавшая не заподозрила никакого подвоха, и отдала деньги аферистке, которая скрывалась под маской соцработника. Мошенница скрылась и больше на связь не выходила. Пенсионерка поняла, что никаких бесплатных лекарств она так и не дождется, и обратилась в полицию. Сейчас оперативники занимаются поисками аферистки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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