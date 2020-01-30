2020-01-30T07:13:43+03:00
Спорт

Ангарский хоккеист Дмитрий Воронков вызван в сборную России на Шведские игры

В январе Дмитрий Воронков стал серебряным призером молодежного чемпионата мира
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ангарский хоккеист Дмитрий Воронков вызван в сборную России на Шведские игры. Фото: федерация хоккея России.Ангарский хоккеист Дмитрий Воронков вызван в сборную России на Шведские игры. Фото: федерация хоккея России.
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Сначала молодежная сборная, а теперь и главная. Хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков, который в январе завоевал серебро молодежного чемпионата мира, вызван в главную национальную команду страны. Тренерский штаб нашей команды включил Дмитрия в состав на этап Евротура Шведские игры, который состоится с 6 по 9 февраля.

Как сообщает пресс-служба федерации хоккея России, наша сборная 6 февраля сыграет с Финляндией, 8 февраля с хозяевами льда сборной Швеции, а 9 февраля россияне скрестят клюшки с Чехией.

Напомним, Дмитрий Воронков стал одним из лучших бомбардиров сборной России на молодежном чемпионате мира. На счету Дмитрия 7 очков. За турнир он забросил 3 шайбы и сделал 4 голевые передачи. При этом два гола пришлись на четвертьфинальную игру со Швейцарией. Благодаря дублю сибиряка наша команда вышла в полуфинал, где разобралась со Швецией.

Добавим, что сейчас Дмитрий Воронков выступает за один из лучших клубов КХЛ казанский «Ак Барс».

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Воронков

Родился 10 сентября 2000 года в Ангарске.

Рост: 192 см

Вес: 86 кг

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ИСТОЧНИК KP.RU

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