2020-01-30T07:39:22+03:00
Общество

"Плати кредит!": коллекторы 107 раз позвонили пожилой сибирячке и получили за это штраф

"Вышибалы" выплатят за назойливость 50 тысяч рублей
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
"Плати кредит!": коллекторы 107 раз позвонили пожилой сибирячке и получили за это штраф"Плати кредит!": коллекторы 107 раз позвонили пожилой сибирячке и получили за это штрафФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

"Заплатите деньги, срочно, сколько вам напоминать!" - телефон пожилой женщины из Улан-Удэ три месяца разрывался от звонков "вышибал". Просроченный долг требовали вернуть не сотрудники банка, где сибирячка брала кредит и просрочила выплаты, а коллекторское агентство из Москвы. Его сотрудники позвонили должнице 107 раз! Причем каждый раз с разных номеров. Да и тон у таких собеседников, как правило, совсем недружелюбный. Устав от такой назойливости, женщина обратилась в службу судебных приставов.

- Оказалось, что кредитный долг банк передал другой организации, которая в свою очередь заключила договор с коллекторами, - пояснили схему в пресс-службе УФСПП по Бурятии. - Специалисты провели проверку, оказалось, что агентство грубо нарушило нормы по звонкам должнику.

Да уж, при норме восемь звонков в месяц за этот период "вышибалы" могли позвонить всего лишь 24 раза. Но никак не больше сотни.

В итоге Арбитражный суд Бурятии оштрафовал коллекторов на 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ваша дочь в розыске за долги, заплатите по-хорошему": коллекторов из Иркутска оштрафовали на 400 тысяч за звонки заемщикам

Вышибалы звонили им по пять раз в день, при норме – один (подробности)

"Приедем и лично выбьем долг!": за 33 звонка пенсионерке коллекторы заплатят штраф в 50 тысяч рублей

При этом с сибирячки требовали проценты по займу, который она уже погасила (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Плати кредит!": коллекторы 107 раз позвонили пожилой сибирячке и получили за это штраф
По инициативе ТПП РФ понятие «семейный бизнес» закрепят законодательно
Ангарский хоккеист Дмитрий Воронков вызван в сборную России на Шведские игры
Аферистку, обманувшую пенсионерку под видом соцработника, разыскивают в Иркутской области
«Ростелеком» готов предоставлять мобильную связь в малонаселенных пунктах Иркутской области
Ангарский цементно-горный комбинат подвёл итоги работы в 2019 году
Волонтеры ИНК организовали катание на коньках для воспитанников детского дома.
Долг по зарплате 2.3 миллиона рублей выплатили работникам в Иркутской области
За неуплату алиментов – уголовное дело: мужчину приговорили к 4 месяцам работ
Сбил инспекторов ГИБДД: пьяный водитель не остановился по требованию полиции
Везли 2 кг наркотиков: сестер из Свирска задержали в районе вокзала в Черемхово
Из-за густого дыма эвакуировали жильцов соседнего дома: ресторан горел в Иркутске
Нападение бродячих собак на девочку 8 лет в Иркутске: СК начал проверку
Пробки в Иркутске 30 января 9 баллов: затруднен подъезд транспорта ко всем мостам
Прогноз погоды 30 января в Иркутске: днем небольшой снег
Парковку по улице Красноармейской запретят в Иркутске
Убийство девушки 17-летней давности раскрыли в Братске
Программу по организации питания школьников предложило разработать Заксобрание Иркутской области
Законопроект о льготах инвалидам на оплату содержания жилья принят в Иркутской области
Миллион на бедность: мошенники, представившись сотрудниками безопасности, списали накопления сибирячки
Водителя автобуса №90, сбившего иркутянку на пешеходном переходе, оштрафовали
Сотрудник ИНК вышел в суперфинал конкурса «Лидеры России 2020»
Повалил на землю и сорвал золотые сережки: сибиряк напал на пенсионерку в Иркутской области
До трех лет за «резиновую квартиру»: иркутянка прописала в своем доме больше 50 человек