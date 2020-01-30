"Плати кредит!": коллекторы 107 раз позвонили пожилой сибирячке и получили за это штраф
"Заплатите деньги, срочно, сколько вам напоминать!" - телефон пожилой женщины из Улан-Удэ три месяца разрывался от звонков "вышибал". Просроченный долг требовали вернуть не сотрудники банка, где сибирячка брала кредит и просрочила выплаты, а коллекторское агентство из Москвы. Его сотрудники позвонили должнице 107 раз! Причем каждый раз с разных номеров. Да и тон у таких собеседников, как правило, совсем недружелюбный. Устав от такой назойливости, женщина обратилась в службу судебных приставов.
- Оказалось, что кредитный долг банк передал другой организации, которая в свою очередь заключила договор с коллекторами, - пояснили схему в пресс-службе УФСПП по Бурятии. - Специалисты провели проверку, оказалось, что агентство грубо нарушило нормы по звонкам должнику.
Да уж, при норме восемь звонков в месяц за этот период "вышибалы" могли позвонить всего лишь 24 раза. Но никак не больше сотни.
В итоге Арбитражный суд Бурятии оштрафовал коллекторов на 50 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU