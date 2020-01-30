Злоумышленник украл карту в одном из магазинов Ангарска, и оплатил ей покупки

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:58:24+03:00

Он снял с нее более 5 тысяч рублей с помощью системы бесконтактной оплаты

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Накануне в одно из отделений полиции Ангарска обратился встревоженный пенсионер. 65-летний мужчина рассказал, что 13 января забыл свою банковскую карту в магазине. Причем пропажу он заметил не сразу, а только после того, как ему стали приходить СМС-сообщения о том, что с его счета снимают небольшие суммы денег.

- У банковской карты потерпевшего была функция бесконтактной оплаты, что позволило злоумышленнику оплачивать покупки до 1000 рублей без пин-кода, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Всего он успел потратить более 5 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что похититель нашел карту в магазине, но, вместо того, чтобы попытаться найти хозяина, решил оставить ее себе. Предполагаемый злоумышленник попал в поле зрение видеокамер в магазине, оперативники занимаются его поисками. На него уже завели уголовное дело по статье "кража".

ИСТОЧНИК KP.RU