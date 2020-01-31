2020-01-31T03:28:08+03:00
Общество

Прогноз погоды 31 января в Иркутске: днем до -16

По области – ветер до 14 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды 31 января в Иркутске: днем до -16Прогноз погоды 31 января в Иркутске: днем до -16Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске в пятницу, 31 января, синоптики обещают похолодание. Днем столбики уличных термометров покажут -14…16 градусов, а утром будет и до -23. Облачность в последний рабочий день – переменная, ветер дует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

- По области также переменная облачность, местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ожидается юго-западный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура в Приангарье утром -28…-33, при облачной погоде -18…-23. Днем метеорологи прогнозируют температуру в регионе -14…-19, в пониженных формах рельефа -24…-29 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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