2020-01-30T12:15:53+03:00
Происшествия

Дело водителя, который совершил смертельное ДТП в Ангарске, передали в суд

Трагедия произошла в сентябре прошлого года на улице Алешина
Анна ПОПОВА
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Дело водителя, который совершил смертельное ДТП в Ангарске, передали в судДело водителя, который совершил смертельное ДТП в Ангарске, передали в судФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Уголовное дело по факту смертельного ДТП поступило в Ангарский городской суд. Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Водитель "Субару" ехал по улице Алешина со скоростью более 120 километров в час, пытаясь обогнать попутные автомобили. Затем он не справился с управлением, машина перевернулась и вылетела на обочину, сбив двух человек.

- В результате ДТП пассажирка, которая была в автомобиле, погибла на месте, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - Позже в больнице скончались и двое пешеходов, в которых врезался перевернувшийся "Субару".

На сегодняшний день расследование этого дела завершено. 29-летнего водителя ждет судебное разбирательство. Ему грозит уголовное наказание по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

ИСТОЧНИК KP.RU

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