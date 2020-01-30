Проезд по улице Кайская в Иркутске ограничат до 3 февраля

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:09:09+03:00

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С сегодняшнего дня в Иркутске будет ограничен проезд еще на одной из улиц. С 30 января будет перекрыт участок дороги на пересечении улиц Кайская и Чайковского.

- Запрет на движение на этом перекрестке связан с проведением аварийных ремонтных работ на участке тепловых сетей, - пояснили в пресс-службе администрации Иркутска.

К слову, терпеть неудобства автомобилистам нашего города придется недолго. Уже 3 февраля монтажные работы завершатся, и проезд по улице Кайской вновь будет открыт. Обязательно примите к сведению эту информацию, когда будете планировать свой маршрут, иначе вы рискуете попасть в пробку.

Кстати, на днях в силу вступит еще одно ограничение для иркутских водителей, только на этот раз уже постоянное. Начиная с 1 февраля им запретят парковаться на отрезке улицы Красноармейской от Тимирязева до Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU