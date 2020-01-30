Вопросы поселков Байкальской природной территории обсудили Сергей Сокол и депутаты Госдумы РФ

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:49:57+03:00

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Вопросы поселков, расположенных в центральной экологической зоне, должны найти свое отражение в законодательных инициативах федерального уровня. Об этом заявил глава регионального парламента Сергей Сокол на встрече с депутатами Госдумы ФС РФ. Участниками совещания стали депутаты Государственной Думы от Иркутской области Александр Якубовский, Алексей Красноштанов, Михаил Щапов, Николай Николаев и Сергей Тен.

- Неделю назад мы с депутатами, например, были в Ольхонском районе, встречались с жителями, представителями бизнес-сообщества, главами муниципальных образований, - сказал Сергей Сокол. - У меня есть целый список проблемных вопросов, многие из них мы невозможно решить без участия депутатов федерального уровня. Необходимо вместе посмотреть, что можно сделать в плане законодательных инициатив, внесения поправок в федеральное законодательство, введения льготных условий для местных жителей.

Сергей Тен предложил в июне этого года провести большое совместное выездное расширенное заседание по этой теме с участием представителей законодательной и исполнительной власти, муниципалитетов Иркутской области, Республики Бурятии и Забайкальского края, научного сообщества, а также участников межфракционной рабочей группы «Байкал», созданной в Государственной Думе. По мнению парламентария, предметом обсуждения должны стать в обязательном порядке и нормативные документы, требующие пересмотра. В том числе приказ Минприроды об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и постановление правительства РФ об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Николай Николаев отметил, что с мертвой точки удалось сдвинуть решение таких важнейших для региона задач, как утилизация отходов «Усольехимпрома» и БЦБК. Сейчас необходимо активизировать работы в данном направлении. По мнению депутата Михаила Щапова, необходимо приблизить федеральное законодательства к существующим реалиям жизни в регионах.

Также депутаты обозначили ряд других вопросов, решение которых требует совместной работы парламентариев. В частности, заметил Александр Якубовский, это работа фонда для достройки проблемных объектов долевого строительства. Он поблагодарил депутатов Заксобрания за поддержку этой инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU