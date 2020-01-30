Полицейский из Иркутской области спас дом многодетной семьи от пожара

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:03:43+03:00

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Частный дом многодетной семьи из поселка Еланцы загорелся днем, когда из школы вернулась одна из дочерей. 10-летняя девочка увидела дым в детской комнате, но позвать на помощь родителей у нее возможности не было, так как они в этот момент были в Иркутске. Девочка позвала соседей, которые сразу позвонили по телефону экстренной помощи.

Через несколько минут на место приехал местный участковый Андрей Куриленко. Капитан полиции сразу вызвал спасателей, и чтобы не терять времени, вместе с подошедшими родственниками семьи, вынес горящую мебель из дома и потушил огонь, не дав ему перекинуться на соседние комнаты. Дом был спасен, а главное, не пострадал никто из жильцов.

Благодаря быстрым и профессиональным действиям участкового Андрея Куриленко удалось избежать тяжких последствий и спасти имущество людей, - прокомментировали инцидент в ГУ МВД России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU